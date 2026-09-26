Атаки на дата-центри: Зеленський розкрив, чого домагається Кремль

Кремль не готується до припинення війни проти України, а виділяє побільше грошей на виробництво дронів.

Росіяни масовано атакують дата-центри оскільки хочуть залишити українців без інтернету, зв'язку і доступу до різноманітних сервісів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні. Він зауважив, що Кремль не готується до припинення війни проти України. Про це говорять у тому числі і плани окупантів витратити у 2027 році тільки на випуск реактивних дронів і баражуючих боєприпасів $12 млрд.

"Росіяни не готуються до зупинки війни. Принаймні зараз. Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати і не зупиняти ці вбивства", - зазначив глава держави.

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Зеленський зауважив, що це бачить і влада США.

"Америка оцінює ситуацію аналогічно, і треба, щоб у Росії зʼявилось бажання витрачати гроші не на смерть... щоб у неї зʼявилося бажання закінчити цю війну", - сказав президент.

Президент анонсував, що в кінці вересня та у жовтні буде багато дипломатичної роботи, щоб змінити ситуацію:

"Закон Ліндсі Грема, інші механізми тиску – все це має запрацювати ще більше".

Переговори про припинення війни

Переговорний процес між Україною, Росією та за посередництва США восени залишається незавершеним. Наразі сторони взяли паузу для консультацій, а Київ очікує на подальші контакти з американською стороною.

25 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговорний процес має бути продовжений після паузи. За його словами, Україна через 10 днів планує обговорити зі США подальші кроки щодо переговорів з Росією. Перед цим переговорні групи України та США провели окрему зустріч, на якій обговорили деталі.

24 вересня Зеленський заявив, що США просувають три термінові кроки для деескалації та відновлення дипломатії з Росією. Серед них – припинення вогню та відновлення роботи гуманітарного коридору. Україна, за словами президента, підтримує ці зусилля.

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