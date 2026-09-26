Завод, який вразили цієї ночі, виробляв деталі до 'Орєшніка' та інших ракет, - ЗМІ

Завод входить до виробничих ланцюгів щонайменше семи ракетних програм Росії.

Вражений вночі "Азовский оптико-механический завод" виготовляє компоненти, зокрема, для крилатих ракет Х-101 та балістичних ракет "Орєшнік", пише "Мілітарний".

Зазначається, що приватна розвідувальна компанія Dallas Analytics отримала документи цього підприємства: внутрішнє листування, дані державних контрактів і графіки виробничої кооперації цього підприємства. Документи охоплюють період із квітня 2023-го до березня 2025 року. Вони підготовані на бланках чотирьох підприємств: самого АОМЗ, корпорації "Тактичне ракетне озброєння", якій належить завод і яка розробляє більшість тактичних ракет Росії, Мічурінського заводу "Прогрес" і конструкторського бюро "Курганприбор".

Згідно з внутрішніми документами, завод входить до виробничих ланцюгів щонайменше семи ракетних програм Росії. Дослідники виявили залученість заводу до виробництва протирадіолокаційних ракет Х-31П, ракет "повітря – повітря" малої дальності Р-74 та далекобійних Р-37М, крилатих ракет Х-101, Х-35У, Х-59/Х-69 та балістичних ракет середньої дальності "Орешник".

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Зокрема, для крилатої ракети Х-101 там виготовляють навігаційний лідар "Отблеск" і блок автоматики польоту. Лідар допомагає ракеті визначати своє положення за умов пригнічення супутникової навігації, а блок автоматики керує роботою її систем та органів управління. За даними Dallas Analytics, альтернативних постачальників цих вузлів немає.

Для протикорабельної ракети Х-35У та тактичних авіаційних ракет лінійки Х-59/Х-69 завод виробляє блоки автоматики польоту. Внутрішні документи також вказують на участь АОМЗ у виробничому ланцюзі системи наведення балістичної ракети "Орєшнік". Для далекобійної ракети Р-37М АОМЗ має постачати комутаційні блоки, блоки живлення й активації батареї, кабельні джгути, складальні плати та корпуси.

Окрім того, відомо про роботу заводу над інфрачервоною ГСН "Карфаген-760" для перспективної ракети малої дальності Р-74, яку розробило конструкторське бюро "Вимпел" для озброєння винищувача Су-57. "Азовский оптико-механический завод" також виготовляє головки самонаведення для протирадіолокаційної ракети Х-31П, яку Росія застосовує проти українських радарів.

Удар по "Азовскому оптико-механическому заводу" - що відомо

Нагадаємо, що Сили оборони України у ніч на 29 вересня уразили "Азовский оптико-механический завод", який розташований в Ростовській області РФ. Для удару були використані крилаті ракети "Нептун". Пошкоджень зазнали виробничі потужності підприємства, зокрема об’єкти оптичного та ливарного виробництв, складальна дільниця, гальванічний цех і цех виготовлення друкованих плат.

Додамо, що це щонайменше другий удар по цьому заводу. Влітку минулого року по ньому було завдане ураження дронами Сил оборони. Тоді повідомлялося, що підприємство виготовляє критичні компоненти для армії РФ: приціли, далекоміри, тепловізори та системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації.

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