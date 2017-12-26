Увійшов у роль: вбивця з Китаю 12 років прикидався німим та розучився говорити

Житель Китаю, якого підозрюють у вбивстві 12 років прикидався німим і в результаті розучився говорити. Про це повідомляє видання Daily Mail.

У 2005 році чоловік вбив дядька дружини після сварки через 500 юанів. Щоб уникнути покарання, він втік зі свого села. Потім китаєць знайшов роботу на будівництві в іншій провінції, змінив ім'я, знову одружився і завів дитину. Щоб його не викрили, все це час він прикидався німим.

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Поліція звернула увагу на чоловіка через те, що у нього не було документів. Експертиза виявила збіг між його ДНК і зразками батьків підозрюваного у вбивстві, який безслідно зник 12 років тому. В результаті чоловік зізнався у скоєнні злочину.

Своє визнання китаєць написав на папері, тому що після довгого мовчання втратив здатність говорити. Серед іншого, він пояснив, що вирішив мовчати, щоб випадково не проговоритися.