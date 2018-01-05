Найволохатіша дівчина світу одружилася

Супатра Сасуфан з Бангкоку, занесена до Книги рекордів Гіннеса, як найволохатіша дівчина світу", вперше поголила обличчя після того, як одружилася.

Дівчина страждає на рідкісне генетичне захворювання, яке в народі називають "синдром вовкулаки", повідомляє Unilad. Навіть лазерна епіляція не допомагала дівчині позбутися небажанного волосся на обличчі і тілі.

Тільки у 17 років, знайшовши щастя зі своїм новоспеченим чоловіком, Супатра вирішила поголити обличчя та тіло. Дівчина охоче ділиться фотографіями свого нового вигляду у соцмережах та отримує схвальні відгуки.