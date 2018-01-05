Найволохатіша дівчина світу одружилася
16:15, 05 січня 2018Курйози
2219
Тільки після весілля дівчина вперше за 17 років вирішила поголити обличчя та тіло.
Найволохатіша дівчина світу Супатра Сасуфан одружилася / фото guinnessworldrecords.com
Супатра Сасуфан з Бангкоку, занесена до Книги рекордів Гіннеса, як найволохатіша дівчина світу", вперше поголила обличчя після того, як одружилася.
Дівчина страждає на рідкісне генетичне захворювання, яке в народі називають "синдром вовкулаки", повідомляє Unilad. Навіть лазерна епіляція не допомагала дівчині позбутися небажанного волосся на обличчі і тілі.
Дівчина охоче ділиться у соцмережах фото з новоспеченим чоловіком / фото asiawire.com.tw
Тільки у 17 років, знайшовши щастя зі своїм новоспеченим чоловіком, Супатра вирішила поголити обличчя та тіло. Дівчина охоче ділиться фотографіями свого нового вигляду у соцмережах та отримує схвальні відгуки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter