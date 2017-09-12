Метрова зачіска, 86-річний бодібілдер та 130-сантиметрові жіночі ноги: найгучніші рекорди Гіннеса-2017 (відео)

Вийшло 63-тє видання Книги рекордів Гіннеса. У ньому - унікальні досягнення людей з усіх куточків планети. Наприклад, у Німеччині створили найбільшу підводну композицію з 11 466 доміно, а тисячі танцівниць в Індії взяли участь у найбільшому у світі танці. Фелікс Земдегс зібрав кубик Рубика за рекордні 4,73 секунди. Росіянка Катерина Лісіна отримала звання «Найдовші ноги на планеті», її гордість має довжину 132 см.

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Шестирічний японець став наймолодшим ді-джеєм у світі, а 86-річний Джим Аррінгтон - найстарішим бодібілдером у світі. Найпопулярнішим у мережі став кіт Муру, який зібрав 325 704 506 переглядів у Youtube. Бенні Харлем став володарем найвищої зачіски у світі – 132 см.