Метрова зачіска, 86-річний бодібілдер та 130-сантиметрові жіночі ноги: найгучніші рекорди Гіннеса-2017 (відео)

14:04, 12 вересня 2017
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У новому довіднику Книги рекордів Гіннеса оновлені побиті рекорди і додані нові унікальні досягнення.

Серед рекордсменів - скульптури, люди, тварини / фото REUTERS

Вийшло 63-тє видання Книги рекордів Гіннеса. У ньому - унікальні досягнення  людей з усіх куточків планети. Наприклад, у Німеччині створили найбільшу підводну композицію з 11 466 доміно, а тисячі танцівниць в Індії взяли участь у найбільшому у світі танці. Фелікс Земдегс зібрав кубик Рубика за рекордні 4,73 секунди. Росіянка Катерина Лісіна отримала звання «Найдовші ноги на планеті», її гордість має довжину 132 см.

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Шестирічний японець став наймолодшим ді-джеєм у світі, а 86-річний Джим Аррінгтон - найстарішим бодібілдером у світі. Найпопулярнішим у мережі став кіт Муру, який зібрав 325 704 506 переглядів у Youtube. Бенні Харлем став володарем найвищої зачіски у світі – 132 см.

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Теги: #Книга рекордів Гіннеса#найпопулярніший кіт#наймолодший ді-джей#найдовші ноги