Американець спалив будинок під час спроби знищити павука-вовка
Житель Каліфорнії спробував підпалити газовою запальничкою павука-вовка, який його злякав. Йому це вдалося, однак палаючий павук застрибнув на матрац, який відразу ж загорівся.
Американець спалив будинок, намагаючись позбавитися від великого павука.
Про інцидент у вівторок, 9 січня, повідомляє Buzzfeed.
Житель Каліфорнії спробував підпалити газовою запальничкою павука-вовка, який його злякав. Йому це вдалося, однак палаючий павук застрибнув на матрац, який відразу ж загорівся. Полум'я перекинулося на фіранки, а потім на колекцію прапорів, що висять на стіні.
Читайте такожУ Росії солдат-строковик спалив новий БТР, готуючи обід на вогнищі
В результаті пожежа охопила весь будинок. Ніхто з мешканців не постраждав, проте будівлю було пошкоджено вогнем настільки, що їм усім доведеться переїхати. Чи вижив павук, не повідомляється.
Павуки-вовки — не небезпечний для людей вид членистоногих. Як правило, вони не кусаються, однак якщо це сталося, укус може викликати почервоніння, свербіж і незначний біль. Найбільші павуки досягають розмірів у три сантиметри.