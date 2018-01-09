Американець спалив будинок під час спроби знищити павука-вовка

Американець спалив будинок, намагаючись позбавитися від великого павука.

Про інцидент у вівторок, 9 січня, повідомляє Buzzfeed.

Житель Каліфорнії спробував підпалити газовою запальничкою павука-вовка, який його злякав. Йому це вдалося, однак палаючий павук застрибнув на матрац, який відразу ж загорівся. Полум'я перекинулося на фіранки, а потім на колекцію прапорів, що висять на стіні.

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В результаті пожежа охопила весь будинок. Ніхто з мешканців не постраждав, проте будівлю було пошкоджено вогнем настільки, що їм усім доведеться переїхати. Чи вижив павук, не повідомляється.

Павуки-вовки — не небезпечний для людей вид членистоногих. Як правило, вони не кусаються, однак якщо це сталося, укус може викликати почервоніння, свербіж і незначний біль. Найбільші павуки досягають розмірів у три сантиметри.