Їдять чорну ікру і їздять на Мальдіви: екс-нардеп розповів про "безбідне" життя українців (відео)

Екс-нардеп Чорновіл додав, що останнім часом став все частіше помічати в черзі людей, які купують "ультрадорогі продукти", в тому числі чорну ікру.

Україна не є бідною країною, а проблема в нерівності викликана тим, що багато забезпечених українців не платить податків. Таку думку 30 січня висловив політолог, екс-нардеп Тарас Чорновіл в ефірі NewsOne.

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"Я, незважаючи на свої чотири скликання у Верховній Раді, багато чого собі не можу дозволити. І відпочивав... позаторік виключно в Україні, минулого року об'їжджав балканські монастирі. Я багато чого не можу собі дозволити. Але я проходжу по місту Києву... Я бачу людей у супермаркетах, які є коло мене", – зазначив він.

За словами екс-нардепа, є незабезпечені люди, які купують найдешевші продукти за акціями, проте таких людей останнім часом не побільшало.

"Вони є, і це страшний виклик країні, що у нас є дуже бідні люди. Але абсолютна більшість людей купує речі, які я, колишній депутат чотирьох каденцій, не можу собі і в помині дозволити. Коли біля каси переді мною у звичайній мережі супермаркетів стоїть четверо людей, кожна із яких купує те, на що я можу тільки облизатися, я думаю, що країна у нас не така вже й бідна загалом", – підкреслив він.

Чорновіл додав, що біля його будинку відкрилося кілька туристичних агентств, біля яких перед святами стоять черги.

"Я живу не в Конча-Заспі, не в Царському Селі. Я живу на лівому березі, на Позняках. І бачу велетенську кількість людей, які купують далеко не найдешевші путівки. Я розумію, що у нас є достатньо багато багатих людей. У нас проблема не в тому, що є багаті люди. Проблема, що у нас є дуже бідні люди. І друга проблема, що ці бідні люди є через те, що більшість цих багатих людей не платить податків", – розповів він.

Екс-нардеп додав, що останнім часом став усе частіше помічати в черзі людей, які купують "ультрадорогі продукти".

"Я бачив, як останнім часом чорну ікру почали більше купувати, такого раніше не бачив. Раніше її навіть не завозили. Тепер завозять, на неї є попит. Коли я бачу людей, що купують дорогі путівки на острови, я підозрюю, що більшість із них не платить податків", – пояснив він.

Чорновіл додав, що багато журналістів-розслідувачів в Україні на гроші американських платників податків замість пошуку корупціонерів робить передачі про світське життя політиків.

Він також зазначив, що генпрокурор, з допомогою якого "в бюджет України повернулися такі суми", і президент України, який минулий Новий рік зустрічав на фронті, можуть дозволити собі відпочинок на Мальдівах або Сейшелах.