Зірка "50 відтінків сірого" розповів несексуальні подробиці зйомок сексуальних сцен

Актор розповів, що у нього з Дакотою Джонсон дуже теплі стосунки, через це постільні сцени у фільмі - це як "секс між братом і сестрою".

Актор Джеймі Дорнан, який виконав роль Крістіана Грея у популярній трилогії "50 відтінків сірого", розповів, як проходили зйомки постільних сцен фільму.

В єфірі популярного американського "Шоу Джиммі Кіммела" актор розповів, що під час зйомок виникали деякі незручності через те, що у житі Джеймі, як і його партнерка Дакота Джонсон, має пару.

"Це наче секс між братом та сестрою. Знаєте, я жонатий, вона теж має щось накшталт стосунків. Ми дуже добре спілкуємося в реальному житті. Ми поважаємо та любимо один одного", - сказав Дорнан.

Як повідомляв УНІАН, чутки про те, що зірка фільму "50 відтінків сірого" 28-річна Дакота Джонсон і 40-річний музикант Кріс Мартін зустрічаються, підтвердилися.

Також актор розповів, що під час "голих" зйомок для прикриття інтимної зони він використовув спеціальний мішечок. Одного разу Дорнану дістався мішечок "секонд-хенд", на ньому було написано "помічник №3".

"Коли уявляєш "помічника №3" - це якось не сексуально, розумієш. №1 - можливо", - пожартував актор.

Нагадаємо, остання частина трилогії "50 відтінків свободи" має вийти на єкрани 8 лютого. Трейлер третьої частини БДСМ-саги став хітом в інтернеті.