Весілля, помста і багата фантазія: трейлер БДСМ-трилогії "50 відтінків сірого" став хітом (відео)

Вийшов трейлер останньої частини «П'ятдесят відтінків сірого» - фільму «П'ятдесят відтінків свободи». Ролик, що опублікований 6 листопада на сайті YouTube, набрав до теперішнього часу понад 8,5 млн переглядів.

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За сюжетом третьої частини Крістіан і Анастейша одружилися і живуть в своє задоволення, насолоджуючись товариством один одного. Однак життя новоспеченої місіс Грей знаходиться в небезпеці, оскільки з'являється ворог, який збирається мстити, використовуючи свою багату фантазію. Привиди минулого Крістіана знову повернулися, а хмари згущуються над подружжям все сильніше.

Еротична трилогія заснована на книгах Е.Л. Джеймс. В останній стрічці головні ролі знову зіграли Дакота Джонсон і Джеймі Дорнан.

Перші дві частини були випущені в 2015 і 2017 роках і зібрали в світовому прокаті майже $950 млн. Новий фільм вийде в прокат 14 лютого 2018-го.