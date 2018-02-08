"Путін і порожнеча": соцмережі сміються з бюлетенів на президентських виборах РФ (фото)

У соцмережах звернули увагу на лаконічність в описі біографії навпроти прізвища Путіна.

ЦВК РФ показав, як буде виглядати виборчий бюлетень на виборах президента Росії в березні 2018 року.

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Як можна побачити, в ньому перераховані 8 зареєстрованих кандидатів. Але в соцмережах звернули увагу на одну цікаву деталь: навпроти одного з кандидатів поля з біографією не густо заповнені, якщо порівнювати з іншими. Президента РФ вже почали тролити через такий бюлетень.

Нарешті опублікували майбутній бюлетень pic.twitter.com/oNokozkSvm — Я дико вибачаюся (@traktor_bang) February 8, 2018

Навіть просто зовнішній вид бюлетеня і його верстка ще одна причина не ходити на вибори. Це ж просто сором. Перевибори Путіна. Не беріть участь в цьому. Бойкот. Страйк виборців. pic.twitter.com/ulwu2NBKLk — Alexey Navalny (@navalny) February 8, 2018

Ось так повинен виглядати бюлетень президентських виборів 18 березня 2018 року ))) pic.twitter.com/qe1SmhqLba — ВІКТОР (@888VICTO888) February 8, 2018

Відразу видно хто тут "i'm the boss" pic.twitter.com/8HTiVZU0bf — No Comments (@zexep) February 8, 2018

Путін навіть тут усіх йолопів переграв. Дивись, не промахніться! pic.twitter.com/4SKIWBdoHc — Віктор Кожухар (@vitiok78) February 8, 2018

Якщо ідея самовисування була заради того, щоб Путін візуально виділявся в бюлетені, то це геніально pic.twitter.com/MCoxzSfBB1 — Олексій Проворов (@provorov) February 8, 2018

У мережі гуляє ось такий бюлетень.

Його укладачі не дарма свій хліб їдять pic.twitter.com/hVkK10mxBG — Командир Полку (@kompolk) February 8, 2018

дуже смішно виглядає бюлетень на президентських виборах 2018. про всіх написана вся біографія і тільки у Путіна так скромненько: цар, просто цар pic.twitter.com/Q0lHm8KlNe — Геноцид Еклерів (@D0CT0EBCKNN) February 8, 2018 хлопці, а де тут путін, я щось ніяк не роздивлюся, не дуже зрозуміло. такий складний бюлетень pic.twitter.com/S88qd3aEQn — Психогенна фуга (@RomanFedoseyev) February 8, 2018

«Ведомости» опублікували бюлетень президентських виборів, затверджений ЦВК РФ



Крутим хлопцям не потрібні зайві слова pic.twitter.com/ryDvodjtdm — Лентач (@the_lentach) February 8, 2018