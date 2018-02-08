"Путін і порожнеча": соцмережі сміються з бюлетенів на президентських виборах РФ (фото)

14:32, 08 лютого 2018
Курйози
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У Путіна все максимально лаконічно / фото twitter.com/DerArto

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Як можна побачити, в ньому перераховані 8 зареєстрованих кандидатів. Але в соцмережах звернули увагу на одну цікаву деталь: навпроти одного з кандидатів поля з біографією не густо заповнені, якщо порівнювати з іншими. Президента РФ вже почали тролити через такий бюлетень.

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Теги: #вибори в Росії#бюлетень Путін