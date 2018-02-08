"Путін і порожнеча": соцмережі сміються з бюлетенів на президентських виборах РФ (фото)
ЦВК РФ показав, як буде виглядати виборчий бюлетень на виборах президента Росії в березні 2018 року.
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Як можна побачити, в ньому перераховані 8 зареєстрованих кандидатів. Але в соцмережах звернули увагу на одну цікаву деталь: навпроти одного з кандидатів поля з біографією не густо заповнені, якщо порівнювати з іншими. Президента РФ вже почали тролити через такий бюлетень.
Нарешті опублікували майбутній бюлетень pic.twitter.com/oNokozkSvm— Я дико вибачаюся (@traktor_bang) February 8, 2018
Навіть просто зовнішній вид бюлетеня і його верстка ще одна причина не ходити на вибори. Це ж просто сором. Перевибори Путіна. Не беріть участь в цьому. Бойкот. Страйк виборців. pic.twitter.com/ulwu2NBKLk— Alexey Navalny (@navalny) February 8, 2018
Ось так повинен виглядати бюлетень президентських виборів 18 березня 2018 року ))) pic.twitter.com/qe1SmhqLba— ВІКТОР (@888VICTO888) February 8, 2018
Відразу видно хто тут "i'm the boss" pic.twitter.com/8HTiVZU0bf— No Comments (@zexep) February 8, 2018
Путін навіть тут усіх йолопів переграв. Дивись, не промахніться! pic.twitter.com/4SKIWBdoHc— Віктор Кожухар (@vitiok78) February 8, 2018
Путін і порожнеча. pic.twitter.com/mR3HtOKle2— antisfen (@antisfen74) February 8, 2018
Якщо ідея самовисування була заради того, щоб Путін візуально виділявся в бюлетені, то це геніально pic.twitter.com/MCoxzSfBB1— Олексій Проворов (@provorov) February 8, 2018
У мережі гуляє ось такий бюлетень.— Командир Полку (@kompolk) February 8, 2018
Його укладачі не дарма свій хліб їдять pic.twitter.com/hVkK10mxBG
дуже смішно виглядає бюлетень на президентських виборах 2018. про всіх написана вся біографія і тільки у Путіна так скромненько: цар, просто цар pic.twitter.com/Q0lHm8KlNe— Геноцид Еклерів (@D0CT0EBCKNN) February 8, 2018
хлопці, а де тут путін, я щось ніяк не роздивлюся, не дуже зрозуміло. такий складний бюлетень pic.twitter.com/S88qd3aEQn— Психогенна фуга (@RomanFedoseyev) February 8, 2018
«Ведомости» опублікували бюлетень президентських виборів, затверджений ЦВК РФ— Лентач (@the_lentach) February 8, 2018
Крутим хлопцям не потрібні зайві слова pic.twitter.com/ryDvodjtdm
Російський ЦВК затвердив бюлетень президентських виборів 2018 року.— Артем Дерягін (@DerArto) February 8, 2018
Якщо чесно, не очікував, що він буде виглядати саме так. Думав прізвище Путіна хоча б яскравою рамочкою виділять або стрілочку яку-небудь поруч намалюють, я не знаю. pic.twitter.com/nfzbABmC97