"Шкодую, що била тарілки об стіну, а не твою голову": в мережі 14 лютого набирає популярність флешмоб "Валентинки для колишніх"
Любителі чорного гумору щороку відзначають День святого Валентина по-своєму: під хештегом #ВалентинкиДляБывших вони публікують любовні послання, адресовані своїм колишнім партнерам.
Користувачі соцмереж придумують, як би привітали з святом тих, з ким колись були у відносинах.
Дякуючи тобі, я став столяром#ВалентинкиДляБывших— Бомжор (@duckhole) February 14, 2018
троянди червоні,— Геноцид Еклерів (@D0CT0EBCKNN) February 13, 2018
блакитні фіалки.
твої очі як перші,
а друзі - другі.#ВалентинкиДляБывших
Ти як сигарети. Рівно рік не курю і щасливий.— Виявляється, мені (@Kotik_begemotic) February 14, 2018
#ВалентинкиДляБывших
Щиро шкодую, що била тарілки об стіну, а не про твою голову #ВалентинкиДляБывших— ася (@bendikkkova) February 13, 2018
Кожен раз, купуючи в супермаркеті корнішони, згадую про тебе #ВалентинкиДляБывших— Сонна Бджола (@imaaayya) February 14, 2018
Саме з тобою я вперше відчула себе справжньою чоловіком #ВалентинкиДляБывших— 777Strange (@777strange) February 14, 2018
#ВалентинкиДляБывшихpic.twitter.com/xfqvL2On1Q— стасян чє з матеше (@lumpelmen) February 14, 2018
ми були як шматочки однієї душі: ти Нагайна, я Гаррі Поттер #ВалентинкиДляБывших— Микола Сичов (@sychval) February 13, 2018
я ще ніколи не була так щаслива, як без тебе #ВалентинкиДляБывших— санні джун (@Ghost_of_Soul) February 14, 2018
Ти навчила мене багато чому, наприклад розуміти зміїний язик#ВалентинкиДляБывших— Andrey Garipov (@AndreyGaripov) February 14, 2018
З нашими відносинами закінчилися моє почуття непотрібності і депресія.#ВалентинкиДляБывших— лаваш в стилі батона (@_MadKat_) February 14, 2018
ти єдиний, з усіх моїх чоловіків, хто своїми вчинками і діями був дуже схожий на сина маминої подруги.— 777Strange (@777strange) February 14, 2018
тому що у неї дочка.
#ВалентинкиДляБывших
У всьому винні твої зуби Жовтий колір - колір розлуки #ВалентинкиДляБывших— bulochka (@_aaalina_) February 14, 2018
Раніше повідомлялося, що KFC випустила валентинки з запахом смаженої курки.