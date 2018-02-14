"Шкодую, що била тарілки об стіну, а не твою голову": в мережі 14 лютого набирає популярність флешмоб "Валентинки для колишніх"

13:03, 14 лютого 2018
Курйози
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Ілюстрація / REUTERS

Любителі чорного гумору щороку відзначають День святого Валентина по-своєму: під хештегом #ВалентинкиДляБывших вони публікують любовні послання, адресовані своїм колишнім партнерам.

Користувачі соцмереж придумують, як би привітали з святом тих, з ким колись були у відносинах.

Раніше повідомлялося, що KFC випустила валентинки з запахом смаженої курки.

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Теги: #День закоханих#14 лютого#День святого Валентина#валентинки для колишніх