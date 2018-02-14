"Шкодую, що била тарілки об стіну, а не твою голову": в мережі 14 лютого набирає популярність флешмоб "Валентинки для колишніх"

Користувачі соцмереж придумують, як би привітали зі святом тих, з ким колись були у відносинах.

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