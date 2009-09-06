Три акварелі, ймовірно, написані Гітлером, пішли з молотка

Три акварелі, ймовірно, написані Адольфом Гітлером в молодості, продано в суботу з молотка в Німеччині за загальну суму в 42 тисячі євро, повідомляє Reuters.

За словами організатора аукціону, який відбувся в баварському місті Нюрнберг, Херберта ВАЙДЛЕРА, три пейзажі, виконані в техніці акварелі, були продані різним учасникам торгів, які робили ставки по телефону.

“Різні клієнти зацікавлені в цих картинах. Це й інтелектуали, і бізнесмени, і звичні люди, які, можливо, накопичили небагато грошей і хочуть мати подібну картину”, - сказав Х.ВАЙДЛЕР.

До того, як зайнятися політикою, А.Гітлер двічі - в 1907 і в 1908 роках - намагався вступити у Віденську художню академію, але не зміг подолати творчий конкурс. Вважається, що він не умів писати портрети, наявність яких в портфоліо художника була однією з основних вимог академії.

Перший лот, акварель "Біла церква, у Варшаві" (Weissenkirchen in der Wachau, 1911) купив іноземець за 24 тисячі євро, дві інші картини, написані 1910 року, - "Зруйнований млин" (Zerschossene Muehle) і "Будинок з мостом біля річки" (Haus mit Bruecke am Fluss) - були продані двом німцям за 11 і 7 тисяч євро відповідно.

А.Гітлер до Першої світової війни намагався професійно займатися живописом: він малював листівки, рекламні оголошення і навіть продав кілька своїх акварелей. За оцінками деяких експертів, пензлеві майбутнього лідера нацистів належить до 720 робіт. Проте, як зазначає агентство, питання достовірності картин А.Гітлера завжди стояло гостро, оскільки дотепер приналежність деяких творів диктатору точно не доведена.