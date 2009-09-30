Міс Сінгапур позбавили корони через крадіжку білизни

Дівчину, яка перемогла на конкурсі краси «Міс Сінгапур-2009», позбавили корони, після того, як її викрили в крадіжці кредитних карт і купівлі за ними нижньої білизни, передає Reuters. Як повідомляється, дівчина встигла витратити $ 5 тис. 662 чужих коштів, витративши їх на білизну, телефони і босоніжки.

«Міс Сінгапур» добровільно склала з себе повноваження і позбулася права представляти свою країну у фіналі конкурсу «Міс світу», який пройде в грудні у Південній Африці.

Раніше дівчину критикували організатори конкурсу за погане знання англійської мови і, зокрема, за неправильну вимову слова «бікіні».

Газета.ру