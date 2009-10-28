Путін знявся у кіно

Російський прем`єр Володимир Путін взяв участь у зйомках документального фільму журналіста Володимира Кондратьєва «Стіна», присвяченого двадцятій річниці падіння Берлінської стіни.

Як повідомляє Газета.ру, в зйомках фільму також взяли участь відомі політики, громадські діячі, військові та журналісти з Росії та Німеччини, які зіграли ключову роль у тих подіях або безпосередньо спостерігали за ними. Серед них Михайло Горбачов, Ріхард фон Вайцзеккер (президент ФРН у 1984–1994 роки), Лотар де Мезьєр (глава уряду НДР після падіння стіни), Сергій Хрущов (син Микити Хрущова) і багато інших.