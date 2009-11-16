Уго Чавес: жінки не гладшають, вони лише іноді повнішають

Глава Венесуели Уго Чавес, виступаючи по національному телебаченню, заявив, що в республіці "багато товстунів", і порадив громадянам займатися фізичною зарядкою і здоровим харчуванням, щоб схуднути, повідомляє Associated Press.

"Я не говорю про гладких жінок, тому що вони ніколи не гладшають, - проявив галантність президент, - вони лише іноді повнішають". Сам 55-річний глава держави похвалився, що завдяки вправам і здоровому харчуванню скинув близько дев`яти кілограмів. Але визнав, що міг би скинути ще декілька. "Потрібно займатися присіданнями, - порадив Уго Чавес, - і харчуватися правильно".

Дієта і вправи допомогли президентові залишатися у формі для продовження "Боліваріанської революції", як він називає програму соціальних реформ, що проводяться в країні протягом більше десяти років його правління. Один з рецептів для схуднення - заміна пшеничного спагетті на пасту з рису. Соєві продукти, зазначив глава держави, допомагають як скинути вагу, так і уповільнити старіння.

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