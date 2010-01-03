Ноїв ковчег виявився круглим

Легендарний Ноїв ковчег (або його прототип) виглядав не як корабель у традиційному розумінні, а, швидше за все, був щось на кшталт гігантського круглого плоту з очерету. Такого висновку дійшов дослідник Ірвінг Фінкель з Британського музею, який зміг прочитати опис судна, що рятувалося від потопу, на вавілонській глиняній табличці, вік якої оцінюється приблизно в 3700 років. Про результати його спостережень пише The Guardian.

Йдеться про табличку з приблизно 60 рядками клинопису, яку в 1940-х знайшов десь на Близькому Сході історик-любитель Леонард Сіммонс (Leonard Simmons). Фінкелю табличку показав син Сіммонса Дуглас. За словами вченого, відомо про декілька десятків клинописних табличок, на яких описується історія потопу, яка очевидно послужила основою для біблійної легенди. Проте це перша, на якій описується зовнішній вигляд судна.

У цьому викладі аккадського міфу про потоп бог каже цареві Атрахасісу, щоб він зруйнував свій будинок і побудував човен, а також зневажив майно, щоб врятувати життя. Човен, за словами бога, повинен мати стіни з очерету і бути круглим: його ширина і довжина повинні бути однаковими. Далі в табличці рекомендується для будівництва судна використовувати пальмові волокна, що скріпляють бітумом для водонепроникності. Закінчується текст словами Атрахасіса, сказаними будівельникові ковчега, якому випало залишитися за бортом і загинути: герой міфу наказує йому законопатити вхід у човен після того, як він сам увійде всередину.

Фінкель відзначив, що судну, яке хотіло врятуватися від потопу, зовсім не потрібно було нікуди пливти, а просто триматися на поверхні води. За його словами, подібні круглі човни і зараз використовуються в Іраку й Ірані.

Відзначимо, що в старозавітній книзі Буття розміри й пропорції ковчега описуються по-іншому: 300 ліктів у довжину, 50 ліктів завширшки і 30 ліктів у висоту. Один лікоть дорівнює приблизно 0,5 метра.

Лента.ру