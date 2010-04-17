Кернес сьогодні працює лопатою

Сьогодні у Харкові проходить загальноміський суботник.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, суботник ініційований міською владою і має на меті наведення ладу після важкої і складної зими.

Він проходить в рамках міського двомісячника благоустрою «Зелена весна – 2010».

Сьогодні зранку на вулиці Харкова вийшло керівництво міськвиконкому, всі департаменти міськвиконкому, депутати Харківської міської ради. У посиленому режимі працюють комунальні підприємства, територію міста прибирають також місцеві жителі, школярі і студенти.

На одній з вулиць міста працює виконуючий обов’язки мера - секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС. На цій ділянці прибирається листя, обкопуються дерева, проводяться інші роботи.

За даними Департаменту комунального господарства, в цілому буде прибрана територія площею близько 12 гектарів.