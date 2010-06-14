У Дніпрі біля Києва виловили піранью (фото)
Намагалася перегризти садок
У Дніпрі в районі Кончі-Заспи місцевий житель виловив піранью.
Про це пише сьогодні "Газета по-киевски".
Минулої п`ятниці пенсіонер Валерій МУРАВЙОВ з села Конча-Заспа пішов порибалити на Ольгинську затоку, де й зловив дивовижну рибину.
"Я 60 років рыбачу, але таке чудо-юдо бачу вперше. Дивіться, які в неї гострі зуби - металеві стінки садка намагається перегризти", - розповів В.МУРАВЙОВ.
Фахівці визначили, що ця риба - представник хижого сімейства піраньєвих.
"Звідки ця риба в Дніпрі взялася? Мабуть, хтось із багатіїв спеціально випустив", - обурилася сусідка В.МУРАВЙОВА.
Сусіди жартома пропонували рибалці поласувати дивовижною рибою, але В.МУРАВЙОВ відмовився: «Збережу її для науки, може, цінний вид».