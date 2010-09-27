ООН призначить відповідального за зустріч інопланетян

В ООН можуть ввести посаду космічного посла - офіційної особи, відповідальної за процедури вітання представників позаземних цивілізацій у разі встановлення з ними контакту. Про це повідомляє The Daily Mail.

Передбачається, що першим таким послом стане 58-річна Мазлан Отман (Mazlan Othman), астрофізик з Малайзії, яка в даний час очолює Агентство ООН з проблем космічного простору (UN Office for Outer Space Affairs, UNOOSA). Вона вже встигла виступити із заявою, в якій відзначила, як важливо розробити докладний протокол на випадок контакту з інопланетянами.

"Декілька організацій посилено працюють над тим, щоб встановити зв`язок із представниками позаземного розумного життя, і є надія, що одного разу це відбудеться", - упевнена Отман. "І ми маємо бути готові дати скоординовану відповідь, таку, яка передбачила всі пов`язані з цим тонкощі". За словами Мазлан Отман найкращою базою для підготовки такої відповіді є ООН.

Як відзначає The Daily Mail, наступного тижня Отман візьме участь в конференції у Великії Британії, присвяченій проблемам, пов`язаним з виявленням позаземних цивілізацій. Зокрема, мова йтиме про те, як встановити контакти з інопланетянами, і як реагувати на спробу інопланетян встановити контакти із Землею.

За інформацією видання, ідея створення посади космічного посла ще повинна отримати схвалення Генеральної асамблеї ООН.

Лента.ру