Ватикан визнав у Гомері Сімпсоні католика

Офіційний друкований орган Католицької церкви L`Osservatore Romano назвав американський серіал «Сімпсони» однією з небагатьох телепрограм, у яких віра, релігія і питання про Бога є «довгограючими» темами.

«Небагато хто про це знає, і він робить все, щоб приховати це, але Гомер Сімпсон – католик», - мовиться в статті.

Видання відзначає, що і його син Гомера також є католиком. Крім іншого L`Osservatore Romano вказує, що Симпсони читають молитву Богові перед прийомом їжі, і вірять у життя після смерті

Газета.ру