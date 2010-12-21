Історія про п'яного серба, який убив задом акулу, виявилася "качкою"

Історія про п`яного серба Драгана Стевіча, який, стрибнувши з трампліну в Шарм еш-Шейху, вбив власним задом акулу, була передрукована багатьма засобами масової інформації і вже відома мільйонам читачів у всьому світі. Але, як з`ясовується, першоджерелом цієї дивовижної історії був гумористичний сайт njuz.net, повідомляє NEWSru.

"Новина" про вбиту акулу і нетверезого серба набула широкого розголосу після того, як 16 грудня англійською мовою була викладена македонським агентством MINA, а 19 грудня – передрукована сайтом газети New York Post. Мірою появи нових публікацій різними мовами, ця історія обростала новими дивовижними подробицями.

В окремих статтях з посиланням на "достовірні джерела" приводилися переконливі докази того, що Драган Стевіч убив задом не білу акулу-людожера, а рибу-молот. Деякі ЗМІ виявляли нових свідків події, і так далі.

Врешті-решт, не витримали і автори історії – з редакції njuz.net. У понеділок на цьому сайті було опубліковано продовження неймовірних пригод Драгана. "Власний кореспондент" видання в Шарм еш-Шейху і Нью-Йорку Ненад Мілославлевич (повний тезко відомого сербського співака) пише про те, що Стівен Спілберг, Том Хенкс і компанія HBO задумали зняти серіал "Випадкові герої" з шести епізодів про "подвиг Стевіча", за участю самого Драгана і його друга Мілована Убіпаріпа (від його імені висловлювалася історія героїчного стрибка). У цьому "напівхудожньому, напівдокументальному" серіалі, пише njuz.net, буде розказано про дивовижні пригоди друзів, які за часів Другої світової війни опинилися в Тихому океані.

Автор повідомляє, що Спілберг, прочитавши про "п`яного серба", який убив небезпечного морського монстра на єгипетському курорті в газеті New York Post, заявив порталу TMZ.com, що вирішив кинути всі справи і терміново узятися за зйомки нового серіалу, що його команда вже приступила до роботи над сценарієм і кастингом акторів і що Драган Стевіч і Мілован Убіпаріп обов`язково візьмуть участь у зйомках. Далі йде коментар Стевіча, який все ще не протверезів, але говорить, що для нього велика честь попрацювати разом зі Спілбергом.