Через репетицію «Майдансу» на три дні перекриють центральну площу Харкова

У Харкові у зв’язку з проведенням генеральної репетиції місцевої команди до виступу у телевізійному шоу «Майданс» 28 та 29 квітня з 13.00 до 17.00 та 30 квітня з 18.00 до 22.00 забороняється рух транспортних засобів по площі Свободи.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, також забороняється рух транспортних засобів на ділянці від вул. Сумської до вул. Трінклера та в районі виходу зі станції метро «Університет» у бік саду Шевченка.

Крім цього, в зазначений період забороняється паркування автотранспорту на площі та зазначених ділянках вулиці Сумської. Рух автобусних маршрутів, які проходять через площу Свободи, також змінено.