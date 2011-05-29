Фразі «Где-где? В Караганде!» поставили пам'ятник

У Караганді (адміністративний центр Карагандинської області Казахстану) встановили пам'ятник крилатій фразі «Где-где? В Караганде!»

«Ця фраза настільки міцно увійшла до словарного запасу громадян не тільки Казахстану, але й ближнього зарубіжжя, що об'єктивно заслуговує пам'ятника в свою честь», – сказав журналістам російський продюсер Барі Алібасов на відкритті пам'ятника в Караганді.

Пам'ятник є дорожнім покажчиком з назвами міст, серед яких табличка з написом «Караганда». Поряд з покажчиком стоять двоє чоловіків, один з яких показує іншому у напрямку Караганди. Композиція встановлена на території одного з ресторанів міста.

Газета.ру