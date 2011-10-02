У Новодворської в квартирі висить портрет Бандери

У Валерії Новодворської у московській квартирі висить портрет Степана Бандери. Про це вона пише у своїй статті для ZN.UA.

«У російській історії не було чергування зрадника батьки Хмеля з патріотом гетьманом Мазепою, не було такого помаранчевого Майдану, який сьогодні весь уміщується в камері Юлії Тимошенко, і ніколи не став би президентом Віктор Ющенко. Якби Єльцин, єдине щастя, котре випало нам на долю за весь радянський і пострадянський період, вирішив відроджувати російську історичну пам’ять, як Ющенко — українську, він зніс би Мавзолей, поскидав із Кремля червоні зірки й розвалив би на цеглинки ленінські пам’ятники. Втім, Янукович уже скасував ющенківську спадщину з увічнення немеркнучої слави героїв ОУН Степана Бандери та Романа Шухевича. Якщо портрет Бандери висить у мене, росіянки, над письмовим столом у московській квартирі, то чиї ж портрети мають висіти в квартирах українців у Києві?»

Втім, за її словами, «Росія обвішана портретами Путіна і Медведєва, а аж ніяк не Толстого і Солженіцина».