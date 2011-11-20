У Севастополі із суші виклали логотип Євро-2012

У Севастополі вчора ввечері в одному з ресторанів виготовили найбільше в Україні панно із суші у вигляді логотипу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, загальна площа панно склала 4,66 кв. м, ширина - 1,97 м, довжина – 2,33 м.

На викладання панно 11 сушистам знадобилося 34 хвилин 23 секунд.

Експерт Національного реєстру рекордів Сергій ЧЕРНИШОВ вручив власнику ресторану, що виготовив панно, диплом «Найбільше панно із суші».

В інтерв'ю УНІАН він повідомив, що досі найбільшою картиною, виготовленою із суші, вважалася картина, зареєстрована 30 листопада 2005 року в Києві. Її довжина склала 1,4 м, ширина – 60 см, вага – 20 кг, час, витрачений на виготовлення, – 27 хвилин.

На аукціоні панно купила жителька Севастополя, заплативши 7 тис. грн.

Як було оголошено ведучим вечора, ця сума буде передана дитячому будинку Севастополя. Самі набори суші рішенням переможниці аукціону були роздані глядачам.