Сьогодні вночі астрономи обіцяють землянам дивовижне видовище

У ніч на середу, 4 січня, жителі Північної півкулі Землі зможуть спостерігати перший у цьому році зоряний дощ - метеорний потік Квадрантиди.

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, астрономи стверджують, що землян чекає дивовижне видовище, оскільки цього року потік не затьмарить яскравий Місяць, і його буде особливо добре видно.

Такий зорепад спостерігається щороку з 28 грудня по 7 січня, пік його активності припадає на 3 і 4 січня. За прогнозами астрономів, у ніч на середу в небі можна буде спостерігати близько 100 падаючих зірок на годину.

Таке небесне явище відбувається, коли орбіта Землі перетинається із траєкторією польоту метеорних потоків, що представляють собою залишки зруйнованих комет чи астероїдів. Потік Квадрантиди пов`язаний із астероїдом 2003 ЕН1. За словами представників НАСА, це космічне тіло є осколком комети, зруйнованої кілька століть тому.

«Спостерігати зорепад зможуть тільки жителі Північної півкулі, у Південній півкулі його практично не буде видно, оскільки він там відбуватиметься вже після світанку. За словами астрономів, космічний пил і уламки комет будуть влітати в атмосферу Землі зі швидкістю майже 145 тис. км на годину і згорати на висоті близько 80 км над її поверхнею », - повідомляє агентство.

Метеорні потоки отримують назви залежно від сузір`я, видимого на тій ділянці неба, де відбуваються спалахи від згораючих частинок. Так, Квадрантиди, уперше зафіксовані в 1825 році, отримали свою назву від неіснуючого нині сузір`я Небесного Квадранта. Насправді вони вилітають із сузір`я Волопаса на рубежі з сузір`ями Геркулеса і Дракона.

Попередній зорепад - метеорний потік Гемініди – відбувся у ніч на 14 грудня 2011 року. Наступний сильний метеорний потік - Ліриди - жителі Землі зможуть спостерігати у квітні.