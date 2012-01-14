У Полтаві за один вечір з'їли 120 кілограмів вареників

У Полтаві вчора під час свята «Новорічні посиденьки» виготовили і з`їли 120 кг безкоштовних вареників.

Як передає кореспондент УНІАН, на Театральній площі Полтави в рамках свята виступили колядники і вокальні колективи «Витребеньки» і «Малахіт», хореографічні колективи.

Усім бажаючим безкоштовно роздавали вареники. Загалом учора увечері жителі Полтави, які прийшли на свято, з`їли близько 7 тисяч вареників із сиром, картоплею, капустою, лівером.

З 2008 року кожне 13 січня в Полтаві - неофіційний день вареників.

У 2010 році організатори виготовили і роздали більш як 80 кг вареників.