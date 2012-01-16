У Таїланді на голову одеситу звалився слон

Під час екскурсії островом Пхукет (Таїланд), на 25 річного чоловіка з Одеси звалився слон, що важить дві тонни.

"Це нещасний випадок, таке відбувається досить рідко", - розповіли в українському посольстві в Таїланді.

Під час екскурсії чоловік зацікавився слонами, які стояли прямо на вулиці і вирішив підійти до них ближче.

У цей момент між тваринами відбулася "сварка", і один з гігантів штовхнув іншого головою, пише Комсомольская правда в Украине.

Від удару, величезна тварина похитнулося і впала на землю, приваливши своєю масою українського туриста.

Незважаючи на те, що одесита одразу ж дістали з-під тварини, чоловік отримав серйозні травми.

З численними рваними ранами його відвезли в один з місцевих шпиталів.

Страхова компанія виплатила потерпілому майже 5 тис. грн. на лікування. Зараз мандрівник проходить курс реабілітації. На думку лікарів, його життю нічого не загрожує.

ТСН