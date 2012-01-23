Дружина міністра покінчила життя самогубством

Люк Шатель просить виявити повагу

У сім'їміністраосвіти ФранціїЛюкаШательсталасятрагедія:вранці 22 січня2012 року йогодружинаАстрідХерреншмідтбулазнайденамертвою вособистомубудинку вБулонь-Бійанкур.За попереднімиданими, жінкаповісилася, пишутьфранцузькіЗМІ.



Міністрпідтвердивфактсмертідружини.



Л.Шательзвернувсядо журналістів зпроханнямпроявитиповагу дойогоприватного життяі життяйого дітей.Подружжябуло в шлюбіз 1991року,у паричетверодітей.Мотивисуїцидупокиневідомі.

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