На Italian Baja 2012 українців і росіян нагороджували під гімн СРСР (відео)
13:51, 21 березня 2012Курйози
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Українська команда SIXT UKRAINE завершила свій виступ у першому цього року етапі кубка світу
Українська команда SIXT UKRAINE завершила свій виступ у першому цього року етапі кубка світу – Italian Baja 2012. Як повідомляє сайт dakar.net, за підсумками ралі-рейдової гонки команда зайняла 5 місце в своїй категорії Т2 і 22 місце в абсолюті.
Переможцем Italian Baja 2012 став росіянин Володимир Васильєв, який буквально вирвав перемогу у Пітера Маркштейна в останній день перегонів. Третє місце – наші співвітчизники Богдан Новицкьий і Юрій Кондратьєв.
Нагороджували переможців... під гімн СРСР.
Відео YouTube
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