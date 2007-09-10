Журналіст зняв на відео нове ”Лох-Несське чудовисько”

Китайському журналістові вдалося зробити 20-хвилинний відеоролик із зображенням шести невідомих тварин, які плавають в озері Тяньчи - "чудовисьок Тяньчі", пише газета "Чайна дейлі".

Гірське озеро вулканічного походження Тяньчі (Tianchi) знаходиться у труднодоступному гірському масиві Чанбайшань (Changbaishan) на кордоні з КНДР.

Кадри цього ролика вже опубліковані в Інтернеті. На одному з них видно "голови" істот, що пливуть паралельними курсами в три ряди. Інший кадр показує двох тварин, що пірнають, залишаючи після себе кругові хвилі.

Китайська громадськість вже назвала цих тварин, по аналогії з "Лох-Несським чудовиськом", "чудовиськами Тяньчі".

Автором ролика став директор новинного центру місцевої телекомпанії, створеної керівництвом заповідної зони Чанбайшань.

"Я піднявся південним схилом гори з двома місцевими провідниками орієнтувано о п`ятій ранку у четвер. Я сподівався зняти світанок, проте було хмарно і сходу сонця не було видно", - розповідає журналіст Чжо Юншен (Zhuo Yongsheng).

О 5.26 ранку стало дуже добре видно розташоване біля підніжжя гори озеро Тяньчі, згадує він. У цей момент один з гідів несподівано закричав, показуючи на озеро, що у воду нізвідки впав великий камінь.

Чжо Юншен направив об`єктив своєї камери на озеро і побачив спочатку один рухомий великий чорний об`єкт, а потім що з`явилися з глибини ще п`ять об`єктів.

Журналіст розповідає, що йому вдалося спостерігати за шістьма істотами, чимось схожими на тюленів, які купалися в озері впродовж майже півтора години. "Вони плавали так швидко, як катери, часом вони зникали під водою. Дуже вразило те, що іноді вони пливли з однаковою швидкістю, неначе їм хтось віддавав команди", - згадує Чжо.

"Їх плавники або, можливо, крила були довші за їх тіла", - сказав він.

Чутки про те, що в цьому озері мешкають якісь невідомі тварини, ходять в районі вже впродовж ста років. Учені, проте, говорять, що озеро дуже холодне для життя в ньому яких-небудь великих істот.

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