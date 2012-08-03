ЗМІ: В понеділок буде зроблений новий крок у вивченні таємниці Марсу
13:40, 03 серпня 2012Курйози
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НАСА заявляє, що в понеділок на Марс має приземлитися технічно найдосконаліший з усіх американських марсоходів, який зараз прямує до цієї планети.
Марс колись був подібний на Землю, фото nnm.ru
Апарат "Сuriosity" (Допитливість) орієнтовно приземлиться в районі кратера Ґейл, де, за припущеннями науковців, колись пролягали річища давно зниклих річок, повідомляє ВВС Україна.
Речник НАСА Джон Ґротцінґер надіється, що місія дасть відповіді на багато питань, серед яких головне, чому висохнув Марс. Вчені вважають, що колись ця планета була подібна до Землі.
Кореспонденти кажуть, що ця місія тривалістю два роки стала однієї з найсміливіших в історії космічних досліджень.
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