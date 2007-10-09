На станції метро ”Лук’янівська” почався ремонт

З метою виконання ремонтних робіт на станції метро "Лук’янівська" було встановлено огорожу між пілонами (опорами) розподільного залу.

Як повідомляє прес-служба комунального підприємства "Київський метрополітен", роботи виконуватимуться поетапно і будуть завершені до кінця року.

Нагадаємо, ст. метро "Лук’янівська" - станція глибокого закладання, пілонного типу. Розташована на вулиці Артема, де знаходяться великий кінотеатр "Київська Русь" і виробниче об`єднання "Артем". Вхідний вестибюль станції межує з торговим центром "Квадрат".

Київський метрополітен, відкритий у 1960 році, складається з 3 ліній протяжністю 56,5 км., на яких розташовано 44 станції. Пасажирооборот метрополітену - близько 1,7 млн. чоловік на добу.

ЛігаБiзнесIнформ