Китай вирішив карати нудистів громадськими роботами

Влада Китаю має намір дати "рішучу відсіч" нудистам на пляжах острова Хайнань, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на агентство "Сіньхуа".

"В цілях боротьби з охочими позасмагати голяка будуть встановлені камери відеоспостереження і гучномовці. Нудизм не є частиною культурних традицій Китаю, тому прийняття сонячних ванн в оголеному вигляді буде каратися громадськими роботами до десяти діб", - наголошується в заяві адміністрації провінції Хайнань.

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Як зазначає агентство, влада стурбована збільшенням числа охочих позасмагати голяка, адже іноді їх кількість на одному пляжі досягає 500 чоловік. При цьому такі "шанувальники сонячних ванн" заявляють, що вони, як правило, позбавляються від одягу для лікування шкірних захворювань за допомогою сонячних променів.