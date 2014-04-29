У Росії встановлять пам'ятник собаці, яка випорожнюється

В Єкатеринбурзі (Росія) встановлять скульптуру, що зображає собаку поруч з купкою екскрементів. Монумент стане частиною соціального проекту «Чистий двір - чиста совість», повідомляє Lenta.ru з посиланням на АПІ.

Скульптурна композиція, яку виготовили студенти Уральської державної архітектурно-художньої академії, буде презентовано в саду імені Павлика Морозова в середу, 30 квітня. Пам'ятник покликаний нагадувати жителям району про необхідність прибирати за тваринами після вигулу.

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Це лише одна з оригінальних ідей з благоустрою міста від проекту «Чистий двір - чиста совість». Активісти також встановлюють спеціальні урни для утилізації відходів, диспенсери з екологічними пакетиками.

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1 травня в місті з'явиться ще один монумент на «собачу» тему. Металева скульптура буде зображувати тварину, яка за допомогою совка прибирає продукти власної життєдіяльності. Пам'ятник розташується в районі Академічний. На презентації пам'ятникам «свідомим» собакам обіцяв бути присутнім глава міста Євген Ройзман.