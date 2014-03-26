У Росії встановлять перший пам'ятник новому росіянину

Перший в Росії пам'ятник новому росіянину встановлять у центрі Чити. Бронзова фігура вартістю 2,5 млн рублів у жартівливій формі покаже образ перших російських комерсантів, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на ініціатора проекту, підприємця Юрія Бажина.

Автор пам'ятника - красноярський скульптор Андрій Кияніцин. Нового росіянина він зобразив у вигляді відпочиваючого на лавці чоловіка в джинсах, піджаку, з масивним ланцюгом на шиї та значного розміру перснем. Його трохи повненька фігура розслаблена. Ще один невід'ємний атрибут бізнесмена - сумка-барсетка. За задумом творців пам'ятника, кожен бажаючий зможе присісти біля комерсанта й сфотографуватися з ним.

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"У нас вистачає серйозних, офіційних монументів. Потрібно прикрасити Читу й чимось оригінальним, позитивним. Образ нового росіянина - частина нашої культури: він персонаж анекдотів, герой кінофільмів. Майже кожна ділова людина в Росії в 1990-х роках носила малиновий піджак, золотий ланцюг або барсетку", - сказав Бажин.

За його словами, скульптура готова. Робота над нею тривала два роки. "Зараз ми збираємо кошти для її перевезення в Читу і установки. Відкриття проведемо до кінця весни. Точна дата поки невідома", - додав підприємець.

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Проект погоджено з керівництвом міста й краю. Він стане першим в числі гумористичних пам'яток, які в найближчі роки планують встановити в забайкальської столиці.