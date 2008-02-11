У Львові відбудеться Свято шоколаду

8 березня у Львові на площі Ринок відбудеться Свято шоколаду, організатором якого виступило управління культури і туризму Львівської міськради.

У ході свята відбудеться ярмарок-продаж шоколадних виробів, дегустація, шоколадно-льодове шоу, конкурси і забави на шоколадну тематику, а також конкурсне змагання зі спорудження шоколадного замку (вежі) з шоколадних плиток, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської місьради.

Відвідувачів фестивалю розважатимуть музичні гурти: "Чорнобривці", "Шоколад" та "С.К.А.Й.".

"Ми організовуємо це Свято для того, щоб підтримати імідж Львова як східноєвропейської столиці шоколаду. Сподіваємось, що фестиваль зацікавить не лише жителів, а й гостей міста", - наголосив начальник управління культури міської ради Андрій СИДОР.