Італійський шоколад визнали найкращим у світі

Лондонська Академія шоколаду визнала гіркий темний шоколад італійської фірми "Амедеї" (Amedei) найкращим у світі, повідомляє сайт Ansa.it. Кращим молочним шоколадом була визнана продукція французької компанії "Вальрона" (Valrhona).

Тосканська фірма "Амедеї" одержала премію "Золоте зерно" за шоколад марки "Toscano Black 63%". Також двома золотими медалями був нагороджений шоколад Chuao, як гіркий його різновид, так і молочна плитка з фундуком. Премія була вручена відомим шоколатьє Вільямом Керлі (William Curley), відзначає Лента.ру.

В експертизі продукції, виставленої на конкурс Академії шоколаду, взяли участь 300 шоколатьє з різних країн світу. Незважаючи на те, що сама академія була заснована лише в 2005 році, її премія встигла завоювати визнання у світі виробників шоколаду.