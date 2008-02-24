У США виготовили 60-кілограмовий гамбургер (фото)

Найбільший у світі 60-кілограмовий гамбургер виготовили в США. Власник одного з ресторанів неподалік Детройта представив своє творіння, яке, на його думку, стало найбільшим гамбургером, доступним для покупки.

Як передає Лента.Ruз посиланням на АР, ціна гастрономічного дива становить 350 доларів, і господар ресторану переконаний, що йому вдалося побити рекорд. Досі володарем рекорду був 56-кілограмовий гамбургер, виготовлений в Пенсільванії минулого року.

На виготовлення нинішнього «рекордсмена» - гамбургера з беконом, яловичиною і сиром пішло 12 годин, а для його транспортування знадобилися 3 людей.

Як розповів журналістам власник ресторану, він хотів показати, що у нього найбільші і найсмачніші гамбургери. Для підтвердження нового рекорду може знадобитися кілька тижнів.