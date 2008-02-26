Учені доводять, що риби вміють рахувати

Риби уміють рахувати, проте їх здібності в цьому відношенні обмежуються рахунком до чотирьох. Як пише британська газета The Telegraph, до такого висновку прийшли учені, які досліджують діяльність риб. «Ми виявили, що риби володіють рудиментарними математичними здібностями», - відзначив учений Падуанського університету Крістіан Агрілло. Нові дані учених говорять про те, що риби володіють такими ж здібностями до рахунку, як мавпи, дельфіни та деякі люди з обмеженими математичними здібностями.

Газета.ру