Американець хоче обміняти двоповерховий будинок на iPhone 6 Plus

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на телеканал Fox 2.

Цегляний будинок з трьома спальнями був виставлений на продаж ще кілька місяців тому за п'ять тисяч доларів. До серпня його ціна впала до трьох тисяч доларів, проте охочих придбати нерухомість в місті, яке оголосило себе банкрутом, так і не знайшлося. Тоді власник будинку вирішив обміняти його на новий смартфон.

«Це оголошення справжнє. Мій клієнт перебуває за кордоном, і він доручив мені цю угоду. За будинок він хоче iPhone 6 Plus або iPad з об'ємом пам'яті 32 гігабайти», - розповів ріелтор. За даними ABC News, власник нерухомості проживає в Австрії, а в Детройті він ніколи не жив.

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У 2010 році чоловік, чиє ім'я не розкривається, купив будинок за 41 тисячу доларів, щоб здавати його в оренду. Однак він не знав, що продавець сам придбав його двома тижнями раніше, але всього за 10,5 тисяч доларів. Після того, як місто почало занепадати, охочих орендувати будинок не було.

Тим не менш, в агентство з нерухомості вже звернулися чотири людини, яких зацікавила дана пропозиція. За словами однієї жінки, будинок їй потрібен, щоб «пустити його на дошки», чоловік запропонував обміняти занедбану нерухомість на iPhone 5, ще два кандидати запропонували за будинок 850 доларів та 700 доларів відповідно.

Детройт був визнаний банкрутом 3 грудня 2013 року. На той момент борги міста перевищували 18,5 мільярда доларів, а дефіцит бюджету становив 280 мільйонів доларів.