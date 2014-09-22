Продаж iPhone 6 б'є рекорди: за три дні власниками смартфонів стали вже понад 10 мільйонів осіб

Починаючи з 19 вересня - офіційного старту продажів - компанія Apple продала більше 10 мільйонів iPhone 6, встановивши таким чином новий рекорд.

За словами генерального директора "яблучної компанії" Тіма Кука, продажі перевершили всі очікування, і Apple могла б реалізувати ще більше смартфонів, якби встигала їх виробляти, повідомляє ТСН.ua.

При цьому Кук пообіцяв задовольнити замовлення користувачів, які очікують своєї черги, як можна швидше, йдеться в повідомленні компанії.

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Нагадаємо, 9 вересня в Сан-Франциско компанія Apple показала дві нові моделі iPhone, власну платіжну систему Apple Pay і найбільш очікуваний гаджет - смарт-годинник Apple Watch.

19 вересня стартували продажі iPhone 6 та iPhone 6 Plus в США, Австралії, Канаді, Франції, Німеччині, Гонконзі, Японії, Сінгапурі, Великобританії та Пуерто-Ріко.

Ще в 20 країнах нові пристрої з'являться 26 вересня. До кінця 2014 року iPhone 6 стане доступний для жителів 115 країн.