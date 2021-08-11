Антивакцинатори бояться перетворитися на зомбі, з якими бився Вілл Сміт.

Противник вакцинації проти коронавірусу знайшли нове пояснення своєму небажанню прищеплюватися від COVID - 19 - це вийшов в 2007 році фільм "я-легенда".

Минулого тижня в New York Times була опублікована замітка, в якій говорилося, що деякі наймані співробітники в США відмовляються прищеплюватися, аргументуючи це "передбаченням" в згаданому фільмі жахів.

Читайте такожФранцузи вийшли на масштабні протести через обов'язкову вакцинацію (фоторепортаж)За сюжетом цього постапокаліптичного хоррора з Віллом Смітом, американські вчені створюють генетично модифіковані ліки проти раку, які перетворюють людей на кровожерливих зомбі. В результаті 99% населення планети вимирає.

У соцмережах стверджують, що ця думка далеко не поодинока.

Однак 59-річний співавтор сценарію "Я — легенда" Аківа Голдсман нагадав критикам, що фільм є лише вигадкою автора.

"О Боже. Це фільм. Це я придумав. Це. НЕ. Правда", - написав він у Twitter.

Насправді сценарій заснований на однойменному романі, опублікованому американським письменником Річардом Метісоном в 1954 році.

Втім, "Я — легенда" - це далеко не єдиний фільм, який використовується для поширення дезінформації про вірус і вакцини.

З аналогічною метою використовуються стрічки "Останній нащадок Землі" і "Матриця".

Втім, щепитися від COVID - 19 не хочуть не тільки американці. У березні в Києві пройшла акція "Ні! - смертельній вакцинації".

Автор: Станислав Кожемякин