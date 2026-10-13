Віткофф перервав переговори з українцями заради розмови Трампа з Путіним, - NYT

Європейські посадовці дійшли висновку, що контакти США з Росією можуть бути ширшими, ніж визнає Вашингтон.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф долучився до телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним 9 жовтня, коли переговори американської, української та європейської делегацій у Маямі ще тривали. Як пише The New York Times, європейські посадовці після зустрічі дійшли висновку, що контакти Вашингтона з Москвою ширші, ніж публічно визнає американська сторона.

Видання з’ясувало подробиці переговорів, які відбулися в гольф-клубі Стіва Віткоффа на околицях Маямі. Зустріч тривала близько шести годин, а її учасники обговорювали питання, які необхідно розв’язати для майбутніх мирних переговорів, зокрема вступ України до Європейського Союзу та територіальний контроль.

За інформацією двох обізнаних джерел, у певний момент зустрічі Віткофф вийшов із кімнати, щоб долучитися до телефонної розмови Трампа з Путіним.

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У переговорах у Маямі брали участь троє представників української переговорної команди, радники з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Німеччини та Франції, а також високопосадовці Європейського Союзу й НАТО.

Спочатку учасники зосередилися на обговоренні основних питань, пов’язаних із можливими мирними переговорами. Однак згодом увагу європейських представників привернула заява адміністрації Трампа про дизельну угоду з Росією.

Європейців здивувала дизельна угода між Трампом і Путіним

Як пише The New York Times, європейські учасники переговорів у Флориді були заскочені зненацька заявою про домовленість між Трампом і Путіним щодо дизельного пального. Вона також здивувала європейських послів, яких пізніше поінформував про зустріч Бйорн Зайберт – високопосадовець ЄС, присутній на переговорах.

За даними джерел видання, одним із головних висновків Зайберта було те, що "американці взаємодіють з росіянами більше, ніж публічно визнають".

Розмова Зайберта з послами тривала близько 20 хвилин. Водночас він не навів додаткових подробиць про характер і масштаби контактів Вашингтона з Москвою.

США не хочуть торгуватися через удари України по російських НПЗ

Ще однією темою переговорів стали українські удари по російських нафтопереробних заводах. За інформацією The New York Times, спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер заявили українським та європейським високопосадовцям, що Вашингтон уже багато робить для України й не повинен торгуватися, щоб Київ припинив такі атаки.

Американці відповіли так на запитання української сторони про те, що Україна отримає в обмін на припинення ударів по російських НПЗ. Представники США нагадали про допомогу американської розвідки, яку вважають життєво важливою для Києва.

За словами двох джерел видання, деякі учасники зустрічі сприйняли цю відповідь як приховану погрозу. Один з американських чиновників заперечив, що Вашингтон погрожував припинити розвідувальну підтримку. Водночас він зазначив, що Дональд Трамп настільки розлютився на Україну, що "важко сказати, на що він може піти".

Напруження між Україною та США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня видання Axios із посиланням на українського посадовця написало, що представники США під час переговорів у Маямі пригрозили припинити доступ Києва до розвідувальних даних, якщо Україна не зупинить атаки на російські нафтопереробні заводи.

Financial Times із посиланням на європейських посадовців повідомляло про погрози адміністрації Трампа зупинити систему закупівель, через яку Україна отримує американське озброєння.

Переговори між Україною та США в Маямі планували провести протягом двох днів – 9 та 10 жовтня. Однак після першого дня зустрічей українська делегація вирушила назад до Києва.

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