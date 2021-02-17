Голова міграційної служби України Максим Соколюк та Анастасія Зінченко, яка більш відома як "Настя з Уханя", зняли кумедне відео.
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На кадрах пара з океану різко переміщається в сніг. Варто відзначити, що якщо раніше Соколюк з'являвся на публіці тільки в ділових костюмах, то зараз спокійно розсікає в трусиках.
"Наша божевільна ідея. Телепортація в сніговий Київ", - підписала відео Зінченко.
Користувачі соціальної мережі похвалили пару за таку сміливість - голими стрибати в снігу.
"Круто вийшло", "Ого, клас", "Сонечко, а ви суворі", "Божевільні", - пишуть коментатори.
Анастасія Зінченко та Максим Соколюк: історія стосунків
- Соколюк займався долею Насті, коли вона застрягла в охопленій коронавірусом китайській провінції, Ухані
- Він організував її повернення в Україну і в рідний Херсон, а потім він запропонував обраниці переїхати до Києва
- Коли у них зав'язався роман, Соколюк був одружений
- Навесні чиновник подав на розлучення, а влітку вже отримав рішення суду про розірвання шлюбу. З колишньою дружиною у них двоє дітей - дочка і син
- Максим Соколюк старший за нову обраницю на 20 років
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