Пара зняла кумедне відео, на якому телепортується з острова Занзібар до Києва.

Голова міграційної служби України Максим Соколюк та Анастасія Зінченко, яка більш відома як "Настя з Уханя", зняли кумедне відео.

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На кадрах пара з океану різко переміщається в сніг. Варто відзначити, що якщо раніше Соколюк з'являвся на публіці тільки в ділових костюмах, то зараз спокійно розсікає в трусиках.

"Наша божевільна ідея. Телепортація в сніговий Київ", - підписала відео Зінченко.

Користувачі соціальної мережі похвалили пару за таку сміливість - голими стрибати в снігу.

"Круто вийшло", "Ого, клас", "Сонечко, а ви суворі", "Божевільні", - пишуть коментатори.

Анастасія Зінченко та Максим Соколюк: історія стосунків

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Автор: Діана Могилєвич