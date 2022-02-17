Традиції вже більш як 40 років.

16 лютого в Епплтривіку (Північний Йоркшир, Великобританія), відбувся Чемпіонат світу з перегонів для тхорІв.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, гонки для тхорів придумали в Йоркширі більш як 40 років тому. Тепер це загальнонаціональний видовищний вид спорту.

Творець перегонів для тхорів - Девід Ейнсворт, власник місцевого бару Craven Arms.

Саме в цьому барі і приходять дивовижні змагання. Для цього напередодні споруджують спеціальні 30 - метрові траси у вигляді трубок (частина елементів - прозорі для видовищності).

Установка дозволяє чотирьом тхорам послідовно брати участь в гонках по паралельних маршрутах. Примітно, що кріплять її на рівні голів відвідувачів.

Чергове таке змагання відбулося в середу, 16 лютого. Переможцем у 10-й гонці тхорів став тхір на прізвисько Спайдер.

Раніше в Чорнобилі "спіймали" на фото рідкісну тварину. В об'єктив потрапила козуля.

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