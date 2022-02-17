Соколів сапсанів, яких на початку лютого вилучили в аеропорту "Бориспіль", випустили у небо.
Чотирьох приспаних птахів із перемотаними скотчем лапами знайшли в сумці, яку в багаж здав іноземець, але сам в літак не сів, йдеться в сюжеті ТСН.
Відомо, що соколи мали долетіти до Катару. На Близькому Сході полювання на цих птахів - доволі відома забава.
Прикордонники передали соколів волонтерам із реабілітаційного центру на Київщині.
З чотирьох птахів врятувати вдалося лише двох - інші не відійшли від наркозу.
У небо птахів випускали кожного окремо.
"Птах був випущений на волю, повернений у своє природне середовище, це, звичайно, удача і щастя, тому що дика тварина повинна жити у дикій природі", - зазначила засновниця благодійного фонду "Порятунок диких тварин" Наталія Попова.
Як повідомляв УНІАН, раніше в аеропорту "Бориспіль" митники перехопили вантаж із живими птахами, який намагалися вивезти за підробленими документами.