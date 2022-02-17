З чотирьох птахів врятувати вдалося лише двох - інші не відійшли від наркозу.

Соколів сапсанів, яких на початку лютого вилучили в аеропорту "Бориспіль", випустили у небо.

Чотирьох приспаних птахів із перемотаними скотчем лапами знайшли в сумці, яку в багаж здав іноземець, але сам в літак не сів, йдеться в сюжеті ТСН.

Відомо, що соколи мали долетіти до Катару. На Близькому Сході полювання на цих птахів - доволі відома забава.

Прикордонники передали соколів волонтерам із реабілітаційного центру на Київщині.

З чотирьох птахів врятувати вдалося лише двох - інші не відійшли від наркозу.

У небо птахів випускали кожного окремо.

"Птах був випущений на волю, повернений у своє природне середовище, це, звичайно, удача і щастя, тому що дика тварина повинна жити у дикій природі", - зазначила засновниця благодійного фонду "Порятунок диких тварин" Наталія Попова.

Як повідомляв УНІАН, раніше в аеропорту "Бориспіль" митники перехопили вантаж із живими птахами, який намагалися вивезти за підробленими документами.

Вас також можуть зацікавити новини: