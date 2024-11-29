Хліб не є токсичним для пухнастих і навряд чи завдасть шкоди в короткостроковій перспективі.

Хліб - смачний продукт, який можна вживати в різних форматах. Під час пандемії коронавірусу багато людей почали експериментувати з приготуванням власного хліба вдома через дефіцит у продуктових магазинах і пекарнях, пише Catster.

Але чи можуть люди поділитися цією смачною їжею зі своїм котом?

Чи можна котам їсти хліб?

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Коти можуть їсти хліб. Це означає, що він не є токсичним для котів і навряд чи завдасть шкоди в короткостроковій перспективі. Однак коти є м'ясоїдними тваринами, які не потребують хліба в своєму раціоні. Хліб може бути гарним частуванням для вашого кошеня, але пропонувати його варто лише в помірних кількостях:

"Що стосується хлібобулочних виробів, таких як тістечка, печиво та кекси, краще не давати їх коту. Знову ж таки, вони не токсичні для вашої кішки, але ці продукти часто містять багато цукру, жиру та калорій. Підсолоджена випічка з більшою ймовірністю спричинить розлад шлунка у вашої кішки, ніж звичайний хліб".

Звичайно, не давайте своїй кішці хліб, який містить токсичні для котів інгредієнти, зокрема цибулю, часник, каву та шоколад.

Чи корисний хліб для котів?

Хоча хліб безпечний для вживання, він не корисний для котів. Це непотрібний харчовий продукт для задоволення їхніх харчових потреб, і він містить дуже мало поживної цінності для вашого улюбленця.

Якщо годувати його у великих кількостях, хліб може призвести до дискомфорту, нудоти та блювоти, а також до здуття живота.

Через високу калорійність хліба, а також велику кількість цукру та жиру, хліб не слід пропонувати котам як звичайні ласощі. З часом такі продукти, як хліб, можуть призвести до збільшення ваги та навіть ожиріння. Це може сприяти багатьом проблемам, включаючи проблеми з суглобами та діабет.

Чи можна котам їсти хлібне тісто?

Експерти не радять пропонувати своєму коту будь-яке сире тісто. Це також стосується заквасок.

"Сире тісто несе в собі ризики захворювань, які можуть переноситися в сирому борошні", - резюмують фахівці.

Інші новини про котів

Раніше УНІАН повідомляв, чи можуть коти бачити привидів. За словами фахівців, пухнастики можуть бачити ті речі, які людям не розгледіти.

Коли здається, що коти вдивляються в простір, вони насправді можуть вловлювати ледь помітний рух, оскільки їхній зір набагато гостріший, ніж у людей.

Раніше експерти назвали 10 найрозумніших котів у світі. Серед них є абісинська кішка, сіамська кішка, корніш-рекс, японський бобтейл та інші породи.

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