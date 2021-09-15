На пуантах для міського голови станцювала особисто начальниця відділу культури міста.

Перед мером міста Чорноморськ Одеської області Василем Гуляєвим розіграли оригінальну виставу просто в сесійній залі міськради.

Відео події опублікували місцеві Telegram-канали.

У приміщенні раптом зазвучала музика з другого акту балету Петра Чайковського "Лебедине озеро", з'явилася і почала танцювати між рядами жінка в балетній пачці, а також пролунав загрозливий голос.

"Усім залишатися на своїх місцях. Зберігайте спокій, і все буде не дуже добре. Бо ливньовки, каналізації, підвали - це все мої темні сили, які руйнують місто. І жодна тендітна душа добра, надія на світле майбутнє не виживе, помре сьогодні останньою", - виголосив голос.

На обличчях присутніх читалося здивування, проте піти ніхто не поспішив.

Читайте такожНа Сумщині чиновниця займалася "чорною магією" в міськраді (відео)Після цього до зали увійшов хтось у темному костюмі та "дзьобатій" масці чумного доктора. Міський голова весь цей час стояв і посміхався, дивлячись на те, що відбувається. "Чумний доктор" раптово викликав його на дуель, але був миттєво переможений, судячи з усього, лише одним виглядом мера, бо той нічого на адресу опонента не зробив.

За даними Telegram-каналу Chornomorsk, таким незвичайним чином 15 вересня після завершення апаратної наради чиновники вирішили привітати міського голову з 58-річчям, яке той відзначав 3 вересня. На пуантах фрагмент з балету "Лебедине озеро" станцювала особисто начальниця відділу культури міськради Юлія Кристанова.

До слова, з ливнівками, що згадувалися у привітанні меру, в Чорноморська справді є проблеми. Зокрема, повідомлялося, що вихід зливової каналізації міста перебуває в безпосередній близькості до пляжу, а через відсутність осадової камери все, що стікає з території міста під час дощів, потрапляє до моря.

Цього літа там у морській воді вже виявляли кишкову паличку і не рекомендували купатися. Тоді мер Гуляєв особисто вирушав на ревізію міської ливнівки. Він спустився в підземну систему водовідведення дощової води та, набравши воду у стаканчик, заявив, що вона нібито чиста.

"Запаху немає абсолютно жодного. Море у нас чисте. Тому ми чекаємо гостей", - стверджував тоді міський голова.

Схожим чином він показово інспектував підвали багатоповерхових будинків, бо ті є, за його словами, великою проблемою, і обіцяв, що вони будуть "приведені до ладу".

Раніше на Тернопільщині мер міста зробив собі візитки з в'яленого м'яса. За словами міського голови, такі свинячі чіпси люди зазвичай купують до пива. А в Японії мер покусав золоту медаль олімпійської чемпіонки: довелося замінювати новою.

"Лебедине озеро" в масовій культурі

У СРСР і на пострадянському просторі демонстрація по телевізору балету Петра Ілліча Чайковського "Лебедине озеро" на сцені Великого театру стала своєрідною ознакою серйозних політичних подій у країні. Зокрема, цей балет показували по телевізору у дні жалоби та похорону Генеральних секретарів ЦК КПРС Брежнєва, Андропова, Черненко.

Вистава "Лебедине озеро" також стала одним із найяскравіших символів серпневого путчу 1991 року: під час тих подій постановку транслювали всі телеканали три дні поспіль.

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Автор: Катерина Комолова