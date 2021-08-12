Мер Нагої пошкодив нагороду, коли спробував надкусити, а також поставив спортсменці недоречне запитання.

Японській чемпіонці з софтболу Міу Гото, яка завоювала перемогу на Олімпійських іграх - 2020, видадуть нову золоту медаль. Колишню пошкодив своїми зубами мер її рідного міста Нагої - Такасі Кавамура.

Про це пише Kyodo News із посиланням на джерело.

4 серпня Кавамура під час фотосесії зі спортсменкою в мерії міста зняв маску, надів медаль Гото і почав позувати, затиснувши нагороду в зубах.

При цьому присутні чули, як він запитував у чемпіонки: "Вам заборонено мати романтичні стосунки?"

Читайте такожУ Карпатах біля басейнів до туристів несподівано стрибнула корова (відео)Така поведінка політика викликала обурення громадськості, а японський автогігант Toyota Motor Corp., що володіє софтбольною командою Red Terriers, за яку грає Гото, назвав дії мера "недоречними" і "вкрай сумними".

Зрештою Кавамура визнав свої слова недоречними, але при цьому сказав, що як мер таким запитанням про відносини намагається розслабляти молодих людей під час спілкування. Він також вибачився за ігнорування обмежень, запроваджених через COVID-19.

Крім того, політик запропонував оплатити заміну пошкодженої медалі. За інформацією джерела, Міжнародний олімпійський комітет, Олімпійський комітет Японії та організатори Ігор в Токіо вже скоординували обмін, і спортсменка також погодилася.

Очікується, що нову медаль Міу Гото отримає найближчим часом.

Навіщо спортсмени кусають медалі

Кадри зі щасливими учасниками Олімпіади, які кусають свої медалі - не рідкість, а майже традиція. Раніше торговці схожим чином перевіряли на справжність золоті монети, адже на м'якому золоті мали залишитися сліди зубів. Однак олімпійські медалі припинили робити з чистого золота вже понад 100 років тому, тому така поведінка спортсменів розцінюється радше як гра на камеру.

На Олімпіаді-2020 нагороди були зроблені з переробленого матеріалу: металів із зібраних у всій Японії старих електронних гаджетів. Однак учасники не припинили кусати свої призи. Організатори ігор періодично навіть нагадували спортсменам, що їхні медалі неїстівні.

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Автор: Катерина Комолова